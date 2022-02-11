Porteiro desaparece pela segunda vez na Serra; bombeiros fazem buscas

Antônio Marcos Paes da Silva desapareceu na última quarta-feira (09) Crédito: Arquivo da família

Atualização Na manhã deste sábado (12), o porteiro Antônio Marcos Paes da Silva voltou para a casa. Os detalhes podem ser conferidos em uma nova reportagem

O porteiro Antônio Marcos Paes da Silva, de 49 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (09), quando deu início à subida de um monte conhecido como "Morro do Vilante", no bairro Divinópolis, na Serra . Esta é a segunda vez que o homem, pai de três filhos, fica perdido na região – na primeira, em 2018, assim como nesta, também foi necessário o acionamento de helicóptero de resgate e de manobras de rapel para a busca.

Segundo uma das filhas de Antônio, Laís Paes, 28, o pai saiu de casa na quarta pela manhã, por volta das 7h. Durante o percurso de subida do monte, para realizar uma vigília de caráter religioso, ele chegou a fazer contato por mensagens com a esposa.

"Ele usava uma camisa social azul e calça jeans. Conversou com a esposa, enviou áudios e fotos de onde ele estava, inclusive de uma fogueira. Por volta das 19h30, avisou que a bateria do celular iria acabar e que voltaria para casa na tarde do dia seguinte, mas ainda não foi localizado." Laís Paes - Filha de Antônio

Também segundo Laís, ela e familiares foram ao local do desaparecimento. Nesta sexta-feira (11), a busca teve o apoio do Corpo de Bombeiros, com uso de helicóptero. No boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, foi dito que o porteiro levou uma mochila preta com um celular, rádio, frutas e uma Bíblia.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes realizaram buscas, ainda em momento com luminosidade natural, com apoio no helicóptero do Notaer. No entanto, não houve sucesso na localização da vítima. Com isso, a equipe K9 foi acionada nesta sexta (11) para auxiliar, com utilização de cães farejadores. A ocorrência ainda está em andamento.