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Novo Porto Canoa

Homem é encontrado morto após denúncias de agressões na Serra

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 10:21

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 out 2021 às 10:21
O Departamento Médico-Legal de Vitória (DML) foi o único a ter médico-legal hoje (16) no Estado.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem foi encontrado morto em frente a uma fábrica de picolé no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de que um indivíduo teria sido agredido.
No local, a equipe policial encontrou um homem caído no chão, já sem vida. A Polícia Civil foi acionada.
Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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