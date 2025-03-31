Homem é encontrado morto a facadas na garagem de casa em Linhares

A vítima, Adeilton da Silva Lauriano, de 34 anos Crédito: Acervo pessoal

Um homem de 34 anos, identificado como Adeilton da Silva Lauriano, foi assassinado a facadas na noite de domingo (30), na garagem de sua casa, no conjunto habitacional Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), os agentes encontraram a vítima caída na garagem de casa, já sem vida.

A companheira de Adeilton contou aos policiais que mora na residência com o marido e dois filhos menores, mas não estava em casa no momento do crime. Ela relatou que recebeu uma ligação do filho, de 12 anos, informando que havia encontrado o pai ferido.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a perícia da Polícia Científica constatou que o corpo da vítima apresentava múltiplos golpes de faca, sendo três no peito, um na lateral direita do pescoço, um nas costas, na região dorsal, e outro na região da escápula esquerda. A perícia encontrou e apreendeu uma faca que estava debaixo do corpo, além de guimbas de cigarro sobre uma mesa próxima ao local do crime. Ninguém soube informar a dinâmica, autoria ou motivação do homicídio.