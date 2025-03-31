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Homicídio

Homem é encontrado morto a facadas na garagem de casa em Linhares

Adeilton da Silva Lauriano, de 34 anos, foi assassinado no conjunto habitacional Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, na noite de domingo (30)

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:46

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

31 mar 2025 às 09:46
Adeilton da Silva Lauriano, de 34 anos
A vítima, Adeilton da Silva Lauriano, de 34 anos Crédito: Acervo pessoal
Um homem de 34 anos, identificado como Adeilton da Silva Lauriano, foi assassinado a facadas na noite de domingo (30), na garagem de sua casa, no conjunto habitacional Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), os agentes encontraram a vítima caída na garagem de casa, já sem vida.
A companheira de Adeilton contou aos policiais que mora na residência com o marido e dois filhos menores, mas não estava em casa no momento do crime. Ela relatou que recebeu uma ligação do filho, de 12 anos, informando que havia encontrado o pai ferido.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, a perícia da Polícia Científica constatou que o corpo da vítima apresentava múltiplos golpes de faca, sendo três no peito, um na lateral direita do pescoço, um nas costas, na região dorsal, e outro na região da escápula esquerda. A perícia encontrou e apreendeu uma faca que estava debaixo do corpo, além de guimbas de cigarro sobre uma mesa próxima ao local do crime. Ninguém soube informar a dinâmica, autoria ou motivação do homicídio.
 As polícias Civil e Científica foram procuradas, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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