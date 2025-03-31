Como poupar para aposentadoria e pagar menos Imposto de Renda

Na semana passada, enquanto eu ajudava um amigo a organizar a declaração do Imposto de Renda , ele me perguntou: “Será que não dá para pagar menos imposto e ainda guardar um dinheiro para o futuro?”. Minha resposta inicial foi direta: “Dá, sim! Já ouviu falar de previdência privada ?”. Estamos em plena temporada do IR. Com o prazo correndo, essa é a hora perfeita para pensar em como aliviar a mordida do Leão. Mas será que vale a pena mesmo? Seguem alguns detalhes importantes para você.

Vamos direto ao ponto: planos como o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) são uma mão na roda pra quem quer reduzir o IR agora. Funciona assim: você pode abater até 12% da sua renda bruta tributável anual com o que investe no plano. Digamos que você ganhe R$ 100 mil por ano e coloque R$ 12 mil no PGBL. Na hora da declaração, o Leão só vai olhar pros R$ 88 mil restantes. Se você está na alíquota de 27,5%, isso significa uns R$ 3.300 a menos de imposto. Nada mal, né? O dinheiro que sobra no bolso hoje ainda vira uma poupança para o futuro.

Mas, infelizmente, nem todo mundo pode aproveitar essa vantagem. O PGBL é feito sob medida para quem faz a declaração completa e já contribui para o INSS ou para o regime de servidores públicos. Se você é do time do modelo simplificado ou não tem renda tributável, o benefício fiscal passa batido — nesse caso, um VGBL pode ser mais interessante. Embora reduza o IR, ele tem outros benefícios para quem está poupando para a aposentadoria. Então, antes de sair investindo, vale a pena dar uma olhada no seu perfil. Afinal, ninguém quer jogar dinheiro fora por falta de planejamento.

E quando isso faz sentido? Depende do seu momento. Se você tá na casa dos 30 ou 40 anos, com a renda subindo e o IR pesando no bolso, o PGBL é uma tacada dupla: menos imposto agora e um pé de meia pra aposentadoria. Pros mais jovens, que ainda não sentem tanto o leão, começar cedo é ouro – os juros compostos fazem milagre com o tempo. Já vi gente que, por falta de orientação, deixou essa chance na mesa e acabou pagando mais imposto do que precisava.

Como fazer dar certo? Primeiramente, calcule sua renda tributável e veja se está perto do limite dos 12%. Depois, escolha um plano que combine com você — tem opções conservadoras, tipo renda fixa, e outras mais ousadas, com carteira de ações. E não durma no ponto: revisite seu plano todo ano, ajustando as contribuições conforme a vida muda. Um contador ou assessor financeiro pode te guiar para não cair em armadilhas. Busque a ajuda de um contador, mas seu assessor de investimentos pode te dar um panorama inicial também.