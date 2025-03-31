De recreador a confeiteiro: confira as 5.800 vagas de emprego abertas no ES

Há chances para os níveis fundamental, médio, técnico e superior; saiba como se inscrever Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.800 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (31). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, em supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 324. Há oportunidades para analista de projetos, auxiliar de cozinha, carpinteiro almoxarife, copeiro, jardineiro, recreador, servente de obras, porteiro, eletrotécnico e outras chances. 324. Há oportunidades para analista de projetos, auxiliar de cozinha, carpinteiro almoxarife, copeiro, jardineiro, recreador, servente de obras, porteiro, eletrotécnico e outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os moradores podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.



Vagas: 1.306. Há oportunidades para padeiro, recepcionista, assistente de logística, vendedor, cozinheira, auxiliar de produção, assistente administrativo, operador de caixa, motorista de caminhão, manobreiro, entre outros postos. Dentre as vagas disponíveis, 257 são reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD). 1.306. Há oportunidades para padeiro, recepcionista, assistente de logística, vendedor, cozinheira, auxiliar de produção, assistente administrativo, operador de caixa, motorista de caminhão, manobreiro, entre outros postos. Dentre as vagas disponíveis, 257 são reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer à agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 515. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, eletricista, frentista, garçom, operador de caixa, vidraceiro, mecânico de automóvel, vendedor interno, auxiliar de padeiro, borracheiro, operador de carregadeira, entre outras chances. 515. Há oportunidades para ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, eletricista, frentista, garçom, operador de caixa, vidraceiro, mecânico de automóvel, vendedor interno, auxiliar de padeiro, borracheiro, operador de carregadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 1.129. Há oportunidades para assistente de vendas, confeiteiro, embalador, fiscal de loja, recepcionista, pizzaiolo, operador de retroescavadeira, merendeiro, motorista, entregador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 1.129. Há oportunidades para assistente de vendas, confeiteiro, embalador, fiscal de loja, recepcionista, pizzaiolo, operador de retroescavadeira, merendeiro, motorista, entregador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.167. Há oportunidades para pedreiro, oficial de manutenção, forneiro, garçom, copeiro, borracheiro, açougueiro, atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, costureira, cozinheiro entre outras chances. 1.167. Há oportunidades para pedreiro, oficial de manutenção, forneiro, garçom, copeiro, borracheiro, açougueiro, atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, costureira, cozinheiro entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 43. Há oportunidades para engenheiro de produção, faxineiro, acabador de pedra, balconista, engenheiro civil, polidor de granito, servente de limpeza, frentista, auxiliar de mecânico de refrigeração, entre outros postos. 43. Há oportunidades para engenheiro de produção, faxineiro, acabador de pedra, balconista, engenheiro civil, polidor de granito, servente de limpeza, frentista, auxiliar de mecânico de refrigeração, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ



Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 410. Há oportunidades para encarregado, lixador, maçariqueiro, soldador, auxiliar de segurança do trabalho, eletromecânico, analista de hospitalidade, assistente técnico em pintura, auxiliar de produção, encarregado de montagem de estrutura, motosserrista, entre outras chances. 410. Há oportunidades para encarregado, lixador, maçariqueiro, soldador, auxiliar de segurança do trabalho, eletromecânico, analista de hospitalidade, assistente técnico em pintura, auxiliar de produção, encarregado de montagem de estrutura, motosserrista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES



Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 295. Há oportunidades para ajudante de obras, soldador, professor de inglês, vendedor interno, encarregado de obras, copeiro, lavador de veículos, cozinheiro, consultor de negócios, entre outras chances. 295. Há oportunidades para ajudante de obras, soldador, professor de inglês, vendedor interno, encarregado de obras, copeiro, lavador de veículos, cozinheiro, consultor de negócios, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 322. Há oportunidades para almoxarife, assistente administrativo, ajudante de confeitaria, servente de obras, promotor de vendas, operador de retroescavadeira, topógrafo, serralheiro, técnico em informática, entre outras chances. 322. Há oportunidades para almoxarife, assistente administrativo, ajudante de confeitaria, servente de obras, promotor de vendas, operador de retroescavadeira, topógrafo, serralheiro, técnico em informática, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 47. Há oportunidades para auxiliar de produção, padeiro, garçom, marteleiro, fiolista, ajudante geral de produção, ajudante de resinador, operador de máquina, auxiliar de expedição, entre outras chances. 47. Há oportunidades para auxiliar de produção, padeiro, garçom, marteleiro, fiolista, ajudante geral de produção, ajudante de resinador, operador de máquina, auxiliar de expedição, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA



Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 177. Há oportunidades para recepcionista, serralheiro, repositor de mercadorias, operador de logística, montador de estruturas metálicas, empregada doméstica, concreteiro, entre outras chances. 177. Há oportunidades para recepcionista, serralheiro, repositor de mercadorias, operador de logística, montador de estruturas metálicas, empregada doméstica, concreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.