Homem é detido por se masturbar em terminal de ônibus na Serra

Publicado em 29 de julho de 2019 às 18:00
- Atualizado há 6 anos
Um homem que não teve o nome revelado foi detido pela Guarda Municipal da Serra na manhã desta segunda-feira (29) após cometer um ato obsceno e tentar furtar um celular no Terminal de Carapina, na Serra.
A ocorrência foi por volta das 10h, quando o órgão recebeu a informação de que haveria um homem se masturbando no terminal. Ao chegar no local, os agentes constataram que o suspeito tentava se livrar das agressões de populares que estavam revoltados com a situação.
De acordo com a Prefeitura Municipal da Serra, a equipe da guarda controlou o tumulto e deteve o acusado — que, além de se masturbar no local, ainda havia tentado furtar o celular de uma passageira.
Por conta das agressões que sofreu, o homem foi levado ao hospital Jayme dos Santos Neves e, em seguida, encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra. Lá, ele prestou depoimento, assinou um termo de compromisso e foi liberado. A Polícia Civil explicou que o caso é tratado como ato obsceno, uma vez que não teve vítimas.
