Homem é detido com escopeta calibre 12 em Vila Velha

Durante o patrulhamento, três homens, em atitude suspeita, foram avistados em um carro. Com a aproximação dos policiais, dois ocupantes fugiram e o que ficou foi abordado. Dentro do carro os militares encontraram a escopeta calibre 12.

Durante patrulhamento preventivo no bairro São Torquato, Vila Velha, na noite dessa quarta-feira (12), policiais militares foram informados via rádio de que indivíduos em um veiculo de passeio haviam acabado de efetuar disparos no bairro Sotelândia, e que estariam fugindo para o bairro Cobi de Cima. Diante das informações, os militares foram ao local e durante o percurso viram um veículo em atitude suspeita. Dois ocupantes ao perceber a aproximação da viatura desceram do carro e fugiram armados, não sendo possível abordá-los. Um indivíduo permaneceu dentro do veículo e foi abordado. Com ele foi apreendida uma escopeta calibre 12 com sete munições. O detido e a arma foram levados para a 2° Delegacia Regional de Vila Velha.