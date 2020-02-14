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Durante patrulhamento

Homem é detido com escopeta calibre 12 em Vila Velha

A assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que o indivíduo foi abordado com uma escopeta; ele estava em um carro com outros dois jovens, que conseguiram fugir

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 21:59
O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem foi detido, na noite de quarta-feira (12), pela Polícia Militar, com uma escopeta calibre 12 com sete munições. Foi durante um patrulhamento preventivo em São Torquato, Vila Velha. A PM foi ao local após receber informações que indivíduos em um carro de passeio estariam efetuando disparos no bairro Sotelândia.
Durante o patrulhamento, três homens, em atitude suspeita, foram avistados em um carro. Com a aproximação dos policiais, dois ocupantes fugiram e o que ficou foi abordado. Dentro do carro os militares encontraram a escopeta calibre 12.

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O rapaz detido e a arma foram encaminhados para a 2º Delegacia Regional de Vila Velha.

VEJA NOTA DA PM NA ÍNTEGRA:

Durante patrulhamento preventivo no bairro São Torquato, Vila Velha, na noite dessa quarta-feira (12), policiais militares foram informados via rádio de que indivíduos em um veiculo de passeio haviam acabado de efetuar disparos no bairro Sotelândia, e que estariam fugindo para o bairro Cobi de Cima. Diante das informações, os militares foram ao local e durante o percurso viram um veículo em atitude suspeita. Dois ocupantes ao perceber a aproximação da viatura desceram do carro e fugiram armados, não sendo possível abordá-los. Um indivíduo permaneceu dentro do veículo e foi abordado. Com ele foi apreendida uma escopeta calibre 12 com sete munições. O detido e a arma foram levados para a 2° Delegacia Regional de Vila Velha.

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