Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Tiroteios deixam pelo menos quatro feridos em menos de 24h em Vila Velha

Nesta quarta-feira (12), dois homens foram alvejados em Riviera da Barra, na Grande Terra Vermelha.  Na terça (11), outros dois também foram atingidos por disparos. Polícia Civil investiga se há ligação entre os crimes

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 09:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 09:23
Os tiroteios ocorridos em Vila Velha estão sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil Crédito: Isaac Ribeiro
Tiroteios deixam pelo menos quatro feridos em menos de 24h em Vila Velha
Em menos de 24 horas, os moradores de Riviera da Barra, na Região da Grande Terra Vermelha, se viram em meio a dois tiroteios. Na terça-feira (11), duas pessoas foram feridas por tiros. No dia seguinte, por volta das 15 horas, dois homens também foram alvos de disparos. Ao todo, quatro pessoas foram baleadas em um curto espaço de tempo na região.

Veja Também

Caso Alice: adolescente já havia sido alvo de criminosos, dizem moradores

O primeiro deles foi um adolescente de 15 anos, atingido por um disparo nas costas. O outro, um homem de 23 anos, acabou ferido na mão por outro tiro. Tanto os feridos de terça quanto os desta quarta-feira (12) não foram identificados pela Polícia Civil.
As duas trocas de tiros são investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia investiga se existe relação entre os dois tiroteios ocorridos em Vila Velha.
Há poucos dias, a violência urbana resultou na morte gratuita de uma menina de apenas 3 anos na cidade. No último domingo (09), Alice da Silva Almeida foi atingida por dois tiros enquanto estava no quintal de casa e acabou morrendo. 
O alvo era um adolescente de 17 anos que era perseguido no bairro Dom João Batista. Na fuga, ele entrou na residência da menina para escapar dos disparos. Dois deles atingiram a criança.
Com informações da TV Gazeta/ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados