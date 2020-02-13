Os tiroteios ocorridos em Vila Velha estão sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Tiroteios deixam pelo menos quatro feridos em menos de 24h em Vila Velha

Em menos de 24 horas, os moradores de Riviera da Barra, na Região da Grande Terra Vermelha, se viram em meio a dois tiroteios. Na terça-feira (11), duas pessoas foram feridas por tiros. No dia seguinte, por volta das 15 horas, dois homens também foram alvos de disparos. Ao todo, quatro pessoas foram baleadas em um curto espaço de tempo na região.

O primeiro deles foi um adolescente de 15 anos, atingido por um disparo nas costas. O outro, um homem de 23 anos, acabou ferido na mão por outro tiro. Tanto os feridos de terça quanto os desta quarta-feira (12) não foram identificados pela Polícia Civil.

As duas trocas de tiros são investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia investiga se existe relação entre os dois tiroteios ocorridos em Vila Velha.

Há poucos dias, a violência urbana resultou na morte gratuita de uma menina de apenas 3 anos na cidade. No último domingo (09), Alice da Silva Almeida foi atingida por dois tiros enquanto estava no quintal de casa e acabou morrendo.

O alvo era um adolescente de 17 anos que era perseguido no bairro Dom João Batista. Na fuga, ele entrou na residência da menina para escapar dos disparos. Dois deles atingiram a criança.