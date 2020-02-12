Adolescente ataca posto policial e ameaça homem com facão em Vargem Alta

O rapaz mora em Jaciguá. De acordo com a ocorrência, um morador viu a cena e tentou impedir a depredação. Depois disso, o adolescente chegou a sair do local, mas voltou com um facão para ameaçar o morador. A Polícia Militar foi acionada e precisou algemar o rapaz, porque ele resistiu a apreensão e ainda tentou agredir os militares.