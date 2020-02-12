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Vargem Alta

Adolescente ataca posto policial e ameaça homem com facão em Vargem Alta

Além de quebrar vidros das janelas de um posto policial desativado, ele ameaçou um morador da comunidade com um facão e resistiu a apreensão

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 19:53
Vidros de janelas do antigo imóvel foram quebradas Crédito: Rael Sérgio
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (11) depois de passar por um ataque de fúria, no distrito de Jaciguá, no município de Vargem Alta, Região Serrana do Estado. Além de quebrar vidros das janelas de um posto policial desativado, ele ameaçou um morador da comunidade com um facão.
Segundo a Polícia Militar o caso aconteceu por volta das 21h, no posto policial que fica na Praça Padre Olívio.
O rapaz mora em Jaciguá. De acordo com a ocorrência, um morador viu a cena e tentou impedir a depredação. Depois disso, o adolescente chegou a sair do local, mas voltou com um facão para ameaçar o morador. A Polícia Militar foi acionada e precisou algemar o rapaz, porque ele resistiu a apreensão e ainda tentou agredir os militares.
O adolescente foi levado para a delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim. Na delegacia, ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo aos crimes de dano ao patrimônio público e desacato. O Conselho Tutelar foi acionado para reintegrar o adolescente à família. A PM informou que vai providenciar o reparo dos estragos no posto policial da cidade.

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