Homem é detido com 55 kg de maconha escondidos em tonel em Vila Velha

Droga foi encontrada dentro da casa do suspeito no bairro Residencial Jabaeté após abordagem da Polícia Militar

Um homem foi detido na tarde desta sexta-feira (18) após a Polícia Militar encontrar 55 quilos de maconha escondidos em um tonel na casa dele, no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha . A apreensão foi feita por equipes da Força Tática da 13ª Companhia Independente e do 4º Batalhão. >

Durante patrulhamento na região, os militares avistaram dois suspeitos, um de bicicleta passando algo para outro, que estava a pé. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os dois fugiram. Um deles foi alcançado em um lava-jato, com R$ 400 em espécie. Ele confessou que o valor era pagamento por guardar drogas em casa. O outro indivíduo não foi localizado.>

Com autorização do próprio suspeito, os policiais foram até a residência e encontraram 69 tabletes de maconha em um tonel, escondido embaixo de uma escada. A droga, que totalizou 55 kg, foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, junto ao suspeito. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre os procedimentos adotados, mas não houve retorno até a publicação. >