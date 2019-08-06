Home
>
Polícia
>
Homem é assassinado durante assalto a caminho do trabalho na Serra

Homem é assassinado durante assalto a caminho do trabalho na Serra

Segundo informações da polícia, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte

Com informações de TV Gazeta

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 10:57

 - Atualizado há 6 anos

Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Isaac Ribeiro

O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Uma filha da vítima acredita que o pai não tenha reagido. Ele foi morto a poucos metros de casa. 

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

00:00 /
Homem é assassinado durante assalto a caminho do trabalho na Serra

>Comerciante reage a assalto, fere bandido e acaba baleado em Vila Velha

Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Dois bandidos chegaram de moto e anunciaram o assalto. O pedreiro teria se recusado a entregar sua mochila. Irritados, os bandidos o atingiram com um tiro na nuca e outro nas costas.

Aloísio morreu no local. Os criminosos fugiram levando a mochila da vítima com dois celulares e uma carteira. O homem deixa um filho de 20 e uma filha de 23 anos. Familiares contaram que o homem seguia esse trajeto todos os dias para ir ao trabalho.

Com informações da TV Gazeta e do Isaac Ribeiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais