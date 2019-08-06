Homem é assassinado durante assalto a caminho do trabalho na Serra

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 10:57
- Atualizado há 6 anos
O pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, foi assassinado durante um assalto a caminho do trabalho na manhã desta terça-feira (06), na Rua Canário, em Novo Horizonte, na Serra. Uma filha da vítima acredita que o pai não tenha reagido. Ele foi morto a poucos metros de casa.
Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Dois bandidos chegaram de moto e anunciaram o assalto. O pedreiro teria se recusado a entregar sua mochila. Irritados, os bandidos o atingiram com um tiro na nuca e outro nas costas.
Aloísio morreu no local. Os criminosos fugiram levando a mochila da vítima com dois celulares e uma carteira. O homem deixa um filho de 20 e uma filha de 23 anos. Familiares contaram que o homem seguia esse trajeto todos os dias para ir ao trabalho.
Com informações da TV Gazeta e do Isaac Ribeiro
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o