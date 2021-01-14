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Violência

Homem é assassinado com vários tiros em Jaguaré, no Norte do ES

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois rapazes chegaram no local, efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram. O homem morreu no local
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 jan 2021 às 22:57

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 22:57

Delegacia de Polícia de Jaguaré
O casoo será investigado na Delegacia de Polícia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta quarta-feira (13), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no Centro do município.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois rapazes chegaram ao local, efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram. O homem morreu no local. O nome da vítima não foi informado. 

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A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.

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