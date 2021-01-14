Homem é assassinado com vários tiros em Jaguaré, no Norte do ES

Um homem foi morto a tiros no final da manhã desta quarta-feira (13), em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu no Centro do município.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois rapazes chegaram ao local, efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram. O homem morreu no local. O nome da vítima não foi informado.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.