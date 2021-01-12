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Moto pegou fogo

Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 101, em Aracruz

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bateu na caminhonete e com o impacto a moto acabou pegando fogo

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:51

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 jan 2021 às 19:51
Motocileta pegou fogo no acidente
Motocicleta pegou fogo no acidente Crédito: Reprodução
Um motociclista morreu na tarde desta terça-feira (12) em um acidente envolvendo uma caminhonete, na BR 101, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. A moto pegou fogo após colidir com o veículo.
O acidente ocorreu no quilômetro 176,7, sentido Sul, nas imediações do distrito de Jacupemba, próximo a um posto de combustíveis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bateu na caminhonete e com o impacto a moto acabou pegando fogo. O homem estava sozinho e morreu no local. Na caminhonete, estavam o motorista e uma passageira que não ficaram feridos.
As causas do acidente e o nome da vítima não foram informados. De acordo com a Eco101, empresa responsável pelo trecho da rodovia, o trânsito no sentido Sul foi desviado para o acostamento.

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