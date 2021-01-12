Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 101, em Aracruz

O acidente ocorreu no quilômetro 176,7, sentido Sul, nas imediações do distrito de Jacupemba, próximo a um posto de combustíveis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bateu na caminhonete e com o impacto a moto acabou pegando fogo. O homem estava sozinho e morreu no local. Na caminhonete, estavam o motorista e uma passageira que não ficaram feridos.
As causas do acidente e o nome da vítima não foram informados. De acordo com a Eco101, empresa responsável pelo trecho da rodovia, o trânsito no sentido Sul foi desviado para o acostamento.