Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Motociclistas morrem em acidente na Rodovia do Sol em Anchieta

Charles Willian Nicoline Castheloge e Gustavo Marchiori Mendes morreram na tarde desta terça (12) em um acidente na Rodovia do Sol
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2021 às 19:10

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:10

Motociclistas morrem em acidente em Anchieta
Motociclistas morrem em acidente em Anchieta Crédito: Redes sociais
Dois motociclistas morreram no início da tarde desta terça-feira (12) na rodovia do Sol, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas morreu no local. A outra chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu.
A batida aconteceu na região de Subaia, na ES 060. As causas do acidente não foram informadas pelos militares. Com o forte impacto, uma das motos, pilotada por Charles Willian Nicoline Castheloge, 32 anos, foi parar às margens da pista, atingindo um padrão de energia. Segundo o Corpo de Bombeiros foi preciso acionar a concessionária de energia para fazer o desligamento da rede e, assim, ser possível retirar do corpo.
Uma das motos ficou caída no acostamento da via Crédito: Redes sociais
O Samu também foi acionado e fez o resgate de Gustavo Marchiori Mendes, 23 anos, ao Pronto Atendimento de Anchieta. Ele sofreu diversas fraturas e não resistiu. O local onde aconteceu a colisão fica em uma reta da rodovia e o trânsito chegou a ser  interditado para o socorro.
Charles Willian Nicoline Castheloge era morador de Piúma e Gustavo Marchiori Mendes, trabalhava como motoboy e morava em Iriri, Anchieta.

Veja Também

Incêndio deixa caminhão totalmente destruído na ES 488, em Cachoeiro

Incêndio atinge empresa exportadora de café em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados