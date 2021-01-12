Motociclistas morrem em acidente na Rodovia do Sol em Anchieta

A batida aconteceu na região de Subaia, na ES 060. As causas do acidente não foram informadas pelos militares. Com o forte impacto, uma das motos, pilotada por Charles Willian Nicoline Castheloge, 32 anos, foi parar às margens da pista, atingindo um padrão de energia. Segundo o Corpo de Bombeiros foi preciso acionar a concessionária de energia para fazer o desligamento da rede e, assim, ser possível retirar do corpo.