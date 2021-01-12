Motociclistas morrem em acidente na Rodovia do Sol em Anchieta

Dois motociclistas morreram no início da tarde desta terça-feira (12) na rodovia do Sol, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas morreu no local. A outra chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu.
A batida aconteceu na região de Subaia, na ES 060. As causas do acidente não foram informadas pelos militares. Com o forte impacto, uma das motos, pilotada por Charles Willian Nicoline Castheloge, 32 anos, foi parar às margens da pista, atingindo um padrão de energia. Segundo o Corpo de Bombeiros foi preciso acionar a concessionária de energia para fazer o desligamento da rede e, assim, ser possível retirar do corpo.
O Samu também foi acionado e fez o resgate de Gustavo Marchiori Mendes, 23 anos, ao Pronto Atendimento de Anchieta. Ele sofreu diversas fraturas e não resistiu. O local onde aconteceu a colisão fica em uma reta da rodovia e o trânsito chegou a ser interditado para o socorro.
Charles Willian Nicoline Castheloge era morador de Piúma e Gustavo Marchiori Mendes, trabalhava como motoboy e morava em Iriri, Anchieta.