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Incêndio deixa caminhão totalmente destruído na ES 488, em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após às 8h desta terça-feira (12) e, quando as equipes chegaram ao local, se depararam com o veículo incendiado, mas ninguém foi encontrado. O incêndio destruiu toda a cabine do veículo e parte da carroceria
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:02

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:02

O incêndio destruiu toda a cabine do veículo e parte da carroceria
Caminhão é encontrado pegando fogo na ES 488 Crédito: Corpo de Bombeiros
Um caminhão caçamba foi encontrado pegando fogo na manhã desta terça-feira (12), próximo a localidade de Poço Dantas, na ES 488, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101, no Sul do Espírito Santo. O incêndio destruiu toda a cabine do veículo e parte da carroceria.
O incêndio destruiu toda a cabine do veículo e parte da carroceria
Caminhão é encontrado pegando fogo na ES 488 Crédito: Corpo de Bombeiros
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada logo após às 8h e, quando as equipes chegaram ao local e se depararam com o veículo incendiado, mas ninguém foi encontrado. O fogo foi controlado e o caminhão carregado de cascalho, com placas de Guarapari, permanece no acostamento da rodovia, que não precisou ser interrompida.
O incêndio destruiu toda a cabine do veículo e parte da carroceria
Caminhão é encontrado pegando fogo na ES 488 Crédito: Corpo de Bombeiros
Os Bombeiros informaram ainda que chegaram a ligar para os hospitais de Cachoeiro procurando por um possível ferido, mas ninguém teria dado entrada com queimaduras ou sintomas relacionados.
O incêndio destruiu toda a cabine do veículo e parte da carroceria
Caminhão é encontrado pegando fogo na ES 488 Crédito: Corpo de Bombeiros

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