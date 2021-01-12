Incêndio deixa caminhão totalmente destruído na ES 488, em Cachoeiro

Um caminhão caçamba foi encontrado pegando fogo na manhã desta terça-feira (12), próximo a localidade de Poço Dantas, na ES 488, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101, no Sul do Espírito Santo. O incêndio destruiu toda a cabine do veículo e parte da carroceria.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada logo após às 8h e, quando as equipes chegaram ao local e se depararam com o veículo incendiado, mas ninguém foi encontrado. O fogo foi controlado e o caminhão carregado de cascalho, com placas de Guarapari, permanece no acostamento da rodovia, que não precisou ser interrompida.
Os Bombeiros informaram ainda que chegaram a ligar para os hospitais de Cachoeiro procurando por um possível ferido, mas ninguém teria dado entrada com queimaduras ou sintomas relacionados.