Homem é assassinado a tiros no bairro Gurigica, em Vitória

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no bairro Gurigica, em Vitória, na noite desta terça-feira (12).
Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para ir ao bairro verificar a existência de um indivíduo baleado. No local, a equipe se deparou com uma vítima, de sexo masculino, baleado, caído e em óbito.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, destacou a corporação.
OUTRA MORTE NO FIM DE SEMANA
No sábado (9), um homem foi morto com vários tiros no bairro Consolação, em Vitória, próximo de Gurigica. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o corpo do homem com muitas cápsulas de balas ao redor. Além disso, a vítima aparenta estar com as mãos amarradas atrás das costas. A polícia não confirmou se se trata de uma execução.
Moradores de bairros próximos alegam terem ouvido mais de 50 disparos de arma de fogo vindos de Consolação no início da tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) acionou a corporação depois que recebeu a informação de que tiros tinham sido disparados na região de Consolação.
Uma equipe foi até o local e encontrou o homem morto. A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso será apurado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, em seguida, liberado para os familiares.