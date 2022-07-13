Homem é assassinado a tiros no bairro Gurigica, em Vitória

Homem é encontrado baleado e morto no bairro Gurigica, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no bairro Gurigica, em Vitória , na noite desta terça-feira (12).

Segundo a Polícia Militar , uma guarnição foi acionada para ir ao bairro verificar a existência de um indivíduo baleado. No local, a equipe se deparou com uma vítima, de sexo masculino, baleado, caído e em óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.

“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, destacou a corporação.

OUTRA MORTE NO FIM DE SEMANA

A Gazeta mostram o corpo do homem com muitas cápsulas de balas ao redor. Além disso, a vítima aparenta estar com as mãos amarradas atrás das costas. A polícia não confirmou se se trata de uma execução. No sábado (9), um homem foi morto com vários tiros no bairro Consolação , em Vitória , próximo de Gurigica. Imagens enviadas à reportagem demostram o corpo do homem com muitas cápsulas de balas ao redor. Além disso, a vítima aparenta estar com as mãos amarradas atrás das costas. A polícia não confirmou se se trata de uma execução.

Balas de vários calibres foram encontradas próximas ao corpo Crédito: Leitor de A Gazeta

Moradores de bairros próximos alegam terem ouvido mais de 50 disparos de arma de fogo vindos de Consolação no início da tarde deste sábado. Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) acionou a corporação depois que recebeu a informação de que tiros tinham sido disparados na região de Consolação.