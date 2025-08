Crime

Homem é assassinado a facadas durante discussão em Linhares

Marcos Vinícius Moreira Tonon, de 33 anos, foi morto na noite de terça-feira (5), no bairro Santa Cruz; suspeito fugiu após o homicídio

Um homem de 33 anos foi assassinado a facadas durante uma discussão em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Santa Cruz, na noite de terça-feira (5). A Polícia Militar disse que foi acionada, mas quando os policiais chegaram ao local, Marcos Vinícius Moreira Tonon já estava sem vida. Ele sofreu cortes no pescoço e antebraço. >