Suspeito de matar homem a facadas durante discussão em Linhares é preso

De acordo com as investigações, Antônio devia dinheiro à vítima e, após uma cobrança, os dois se envolveram em uma discussão que terminou com o suspeito dando vários golpes de faca em Marcos.

Durante interrogatório, segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime, mas alegou ter agido em legítima defesa. Apesar disso, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares concluiu que o suspeito tinha a intenção de matar. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, Antônio foi encaminhado à Penitenciária Regional do município.