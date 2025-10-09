Suspeito de matar homem a facadas durante discussão em Linhares é preso
A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (9), em Santa Cruz, Linhares, no Norte do Espírito Santo, Antônio Jesus dos Santos, de 48 anos. Ele é suspeito de matar a facadas Marcos Vinícius Moreira Tonon, 33 anos, em agosto deste ano, no mesmo bairro.
De acordo com as investigações, Antônio devia dinheiro à vítima e, após uma cobrança, os dois se envolveram em uma discussão que terminou com o suspeito dando vários golpes de faca em Marcos.
Durante interrogatório, segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime, mas alegou ter agido em legítima defesa. Apesar disso, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares concluiu que o suspeito tinha a intenção de matar. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, Antônio foi encaminhado à Penitenciária Regional do município.