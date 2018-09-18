Homem é assassinado a caminho do trabalho na Serra

O operador de empilhadeira Lyrio Westphal, 37 anos, assassinado na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

O operador de empilhadeira Lyrio Westphal, 37 anos, foi assassinado a tiros, no início da manhã desta terça-feira (19), quando seguia para o trabalho, em Feu Rosa , na Serra . A vítima havia acabado de sair da residência e aguardava o ônibus da empresa onde trabalhava, quando foi surpreendido pelo assassino. A família dele acredita em tentativa de assalto. Porém, nenhum pertence foi levado.

Como fazia todos os dias, Lyrio saiu da Rua Esperança, onde morava, por volta das 4h40, e seguiu a pé por aproximadamente 100 metros, até chegar a um bar que fica próximo ao ponto de ônibus, na Rua Pau Brasil. Neste trecho, de acordo com testemunhas, ele foi surpreendido pelo atirador.

De acordo com a cunhada da vítima, a técnica de enfermagem Iêda Delfino Fragoso, 32 anos, Lyrio foi abordado pelo assassino e os dois entraram em luta corporal. O operador de empilhadeira correu em direção ao ponto de ônibus e foi baleado no meio do caminho.

Após matar a vítima, o atirador fugiu correndo. Só pode ter sido tentativa de assalto, o zíper da mochila dele estava quebrado, como se alguém tivesse puxado com força e tentado arrancar algo e rasgou a bolsa. Aqui está acontecendo assalto direto, revela.

Outras testemunhas confirmaram a versão contada pela cunhada e completaram que Lyrio teria recebido o primeiro tiro logo após a abordagem do suspeito e, depois de correr, foi baleado novamente. No corpo dele, a Perícia Criminal encontrou sete perfurações que atingiram o peito, barriga, mão, ombro e braço da vítima.

De acordo com Iêda, por medo de ser assaltado, o cunhado tomava algumas precauções. Ele escondia o celular dentro da botina para ninguém achar. Vai ver, não acharam nada, ele correu e atiraram, acredita.

De acordo com a polícia e a família da vítima, nada de valor foi levado pelo assassino. A carteira de Lyrio, com R$ 20 dentro, foi deixada na mochila. Assim como o aparelho de celular dele, que estava escondido na bota. Vizinhos e amigos disseram que o operador de empilhadeira era um homem querido no bairro e não tinha inimigos.