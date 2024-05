No meio da rua

Homem é agredido e se esconde dentro de escola na Serra

Segundo testemunhas, mesmo sendo agredido, o homem conseguiu fugir dos suspeitos e correu para um colégio municipal de Jardim Carapina

Um homem foi agredido e se escondeu em uma escola municipal do bairro Jardim Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (14). Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, tudo aconteceu no horário de entrada e saída dos alunos.