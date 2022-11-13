Homem de 54 anos é morto com dois tiros na porta de casa na Serra

Osmar Esteves morto em Novo Horizonte, Serra Crédito: Caique Verli e Reprodução

Um homem de 54 anos foi morto na porta da casa onde morava com a esposa, em Novo Horizonte, na Serra. O crime aconteceu por volta das 18 horas e, de acordo com a polícia, até agora nenhum suspeito foi preso.

Osmar Esteves trabalhou como motorista de ônibus, mas era aposentado por questões de saúde. Familiares disseram que não sabem o que teria motivado o crime e que ele era uma pessoa tranquila, não tinha envolvimento com drogas nem bebia.

Conforme informações da TV Gazeta, Osmar levou dois tiros na cabeça e morreu na hora. A família disse ao repórter Caíque Verli, que o homem tinha saído para deixar a esposa no trabalho e que, assim que chegou em casa, o bandido apareceu na rua e chamou a vítima pelo nome.

Os dois começaram a discutir. Ainda não se sabe o motivo da discussão, mas no meio da briga, o assassino atirou duas vezes contra a vítima.

Segundo um irmão de Osmar, que não quis se identificar, os familiares estão em choque com a notícia. “Queremos justiça, e que Deus abençoe quem fez isso, que a Justiça trabalhe na sua lei e pegue quem fez isso para que essa pessoa pague por este crime”, comentou.

O irmão contou ainda que Osmar estava realizando o sonho de construir a própria casa.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Ainda segundo o comunicado, até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com a Polícia Civil com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.