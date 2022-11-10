Casal é morto com tiros na cabeça perto da filha de seis anos na Serra

Casal foi morto a tiros na Serra Crédito: Montagem | Polícia Civil

Um casal foi assassinado com tiros na cabeça na madrugada desta quinta-feira (10), no bairro Maringá, na Serra . As vítimas – Márcio Roni Ventura, de 34 anos, e Bruna Mara, de 26 – estavam dentro de casa com a filha de seis anos quando criminosos chegaram ao local. Eles quebraram um cadeado e arrombaram a porta dos fundos do imóvel para entrarem na residência.

Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a filha do casal foi retirada do quarto pelos assassinos antes da execução. No local, policiais militares contaram para a reportagem que foram usadas ao menos cinco armas diferentes no crime e mais de 20 tiros foram disparados contra as cabeças das duas vítimas.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Casal tinha passagens por homicídio e tráfico

A TV Gazeta apurou que Márcio tinha passagem na polícia por homicídio e estava com tornozeleira eletrônica. Ele havia sido preso em fevereiro 2019, apontado como o mandante da morte de Emilio Augusto, de 56 anos. Na época, Márcio, também conhecido como "Buiu", era o chefe do tráfico de drogas do bairro Maringá, onde foi morto nesta quinta (10). As investigações apontaram que Márcio mandou matar Emílio por causa de dívidas de drogas.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça informou que Márcio Roni Ventura recebeu alvará de soltura em 28 de abril de 2022. Há ainda registros anteriores no sistema prisional, em abril de 2011 e novembro de 2018.