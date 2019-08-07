Home
>
Polícia
>
Homem confessa crime após briga e corpo de mulher é achado na Serra

Homem confessa crime após briga e corpo de mulher é achado na Serra

O crime, segundo o acusado, aconteceu no último domingo após uma briga entre o casal. Corpo foi encontrado no quarto de uma casa localizada no bairro Parque Jacaraípe

Gazeta Online

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 15:16

 - Atualizado há 6 anos

Casa onde corpo da mulher foi encontrado em Parque Jacaraípe, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

Um mecânico industrial, de 25 anos, procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (7), na Serra, para confessar que matou a companheira, uma uruguaia de 29 anos, dentro de casa na Rua Niterói, no bairro Parque Jacaraípe. O crime, segundo o acusado, aconteceu no ultimo domingo (04) após uma briga entre o casal.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

>Lei Maria da Penha: cinco homens são presos por dia no Espírito Santo

Depois de prestar depoimento, o acusado foi levado pelo delegado Josafá da Silva e uma equipe de investigadores até a casa onde ele disse ter cometido o crime.

00:00 /
Homem confessa crime após briga e corpo de mulher é achado na Serra

>Proteção limitada: apenas 14 mulheres usam o Botão do Pânico no ES

No local, a polícia entrou o corpo na cama de um dos quartos da residência. O acusado ficou na mesma casa que a mulher morta até a última terça-feira (6). Depois, dormiu na casa de um amigo.

O CAMINHO ATÉ A CASA

O Gazeta Online acompanhou a polícia da delegacia até a casa onde o corpo da mulher foi encontrado. 

BRIGA POR CAUSA DE NOTEBOOK

O casal estava junto há dois anos e morava na casa há cerca de um mês. Segundo o acusado, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, ele e a companheira beberam vodca, cachaça e vinho antes da discussão.

Depois da bebida, o homem revelou para a polícia que começou a jogar no notebook, o que teria irritado a companheira, que buscava atenção por parte dele.

Durante essa discussão, a vítima teria, segundo depoimento do acusado, quebrado o notebook do companheiro e, a partir daí, começou a briga.

Após alegar ter sido agredido, o homem esganou a mulher, e ela desmaiou. O agressor disse para o delegado que após o desmaio, ela recobrou a consciência e depois morreu.

DELEGADO CONFIRMA ENCONTRO DO CORPO

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais