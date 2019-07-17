Mais um feminicídio

Homem acusado de assassinar namorada no meio da rua é preso na Serra

Carla Cristina Rangel Rodrigues, de 25 anos, foi assassinada com um golpe de canivete no peito por William Douglas Soares Rodrigues, de 28 anos

Publicado em 17 de julho de 2019

William Douglas Soares Rodrigues, 28, é acusado de matar a namorada, Carla Cristina Crédito: Montagem | Gazeta Online

O homem acusado de matar a namorada na madrugada desta quarta-feira (17) foi preso em Morro do Céu, região rural de Serra Sede, na manhã desta quarta-feira (17). William Douglas Soares Rodrigues, de 28 anos, deu um golpe de canivete no peito de Carla Cristina Rangel Rodrigues, 25 anos, no meio da rua, no bairro São Marcos, na Serra.

A mãe do acusado afirmou para a polícia que presenciou a briga do casal e o momento em que ele golpeou a namorada no peito.

Ainda segundo a mãe do acusado, a briga começou por volta de 3h. Carla, que tem um filho com William, mas morava em outra casa, passava uns dias na residência do acusado. Ele teria visto mensagens no celular dela e, com ciúmes, passou a questioná-la.

O casal começou a discutir dentro de casa e a briga foi parar no meio rua, onde a vítima acabou assassinada. A mãe de William revelou que as brigas entre o filho e a namorada eram constantes. Segundo a mulher, o filho é muito ciumento.

BRIGA NA RUA

A mãe do jovem contou que saiu de casa com o neto, de 1 ano e 2 meses, no colo quando ouviu os gritos do casal na rua. Ela pediu para que parassem.

De acordo com a mãe, Carla saiu correndo e o namorado foi atrás. Com o bebê do casal no colo, a mãe saiu correndo na direção deles até que o filho pegou um canivete, que ela não sabe em que lugar estava, e deu um golpe no peito da jovem.

A mulher contou que pediu pelo amor de Deus para que o filho parasse e entrou na frente dele. Assim, ele não feriu mais a namorada e saiu correndo. Após o crime, ela não teve mais notícias do filho.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta, e Mayra Bandeira

VELÓRIO

A família de Carla Cristina decidiu acelerar o velório da vítima. De acordo com familiares, a mãe da moça estava muito abalada e não queria esperar. “Nós fizemos isso pela minha mãe. Foi tudo muito rápido porque minha mãe está bem nervosa, chorando muito. Então, por respeito a ela, fizemos o velório de forma rápida”, disse a irmã da vítima.

A jovem foi velada em uma capela em Serra Sede e o enterro aconteceu às 16h, no bairro São Domingos.

