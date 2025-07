Durante patrulhamento

Guarda apreende 37 kg de cocaína em imóvel em Cariacica

Ação aconteceu em Campo Verde, onde foram encontrados pinos com droga, pasta base, pássaros silvestres e até câmeras de monitoramento

Mais de 37 quilos de cocaína foram apreendidos pela Guarda Municipal de Cariacica no bairro Campo Verde, na manhã desde domingo (13). A equipe fazia patrulhamento de rotina quando suspeitou de um veículo Sandero preto. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do carro entraram rapidamente em uma residência, abandonaram o veículo e fugiram pelos fundos. Um dos suspeitos foi flagrado saindo da casa com uma sacola contendo pinos de cocaína e acabou detido.>