Violência

Grupo atira de dentro do carro e deixa três mortos em praça na Serra

Os tiros aconteceram na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte; outras três pessoas também foram feridas pelos disparos

A noite de sexta-feira (11) foi de terror para os moradores do bairro Novo Horizonte, na Serra. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um grupo passar atirando de dentro de um carro do modelo T-Cross cinza na praça principal do bairro, localizada na Avenida Brasil. >