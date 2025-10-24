Grupo ameaçava moradores para instalar internet clandestina em Cariacica

Repórter / [email protected]
Quatro pessoas foram detidas, na quinta-feira (23), suspeitas de instalar internet clandestina e ameaçar moradores da região de Santo Antônio, em Cariacica. A Polícia Militar (PM) informou que três indivíduos são do Rio de Janeiro, e destacou que o grupo teria ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP).
Segundo o tenente Leal, da PM, duas residências em Santo Antônio eram utilizadas pelos criminosos. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram uma das instalações com ferramentas e equipamentos. Na outra estava instalado o servidor que distribuía a internet clandestina.
Após denúncias, o serviço de inteligência da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar passou a investigar o caso e identificou que o grupo atuava em Santo Antônio, Cariacica, e bairros do entorno, implementando na região ideias de facções do Rio de Janeiro. Segundo o tenente Leal, da PM, os criminosos cortavam os fios das operadoras legais para deixar moradores sem internet. Na sequência, ofereciam o serviço clandestino.
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre a autuação dos suspeitos, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.
