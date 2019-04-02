Gravação de clipe com uso de armas em Vitória vira caso de polícia

Mulheres "ostentam" com armas de paintball e airsoft no morro do Bonfim, em Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Bonfim, em Vitória, estão circulando pela internet e chamaram a atenção do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) nesta terça-feira (2). A reportagem do Gazeta Online conversou com o delegado Fabrício Dutra, titular do departamento, que declarou que os envolvidos serão intimados para prestar esclarecimentos — e um inquérito de investigação será aberto para apurar o caso. Imagens de mulheres ostentando armas no morro do, em, estão circulando pela internet e chamaram a atenção donesta terça-feira (2). A reportagem doconversou com o delegado Fabrício Dutra, titular do departamento, que declarou que os envolvidos serão intimados para prestar esclarecimentos — e um inquérito de investigação será aberto para apurar o caso.

"Nós recebemos pedaços de vídeo que mostram mulheres dançando com armas no bolso e na cintura; inicialmente, conseguimos perceber que duas armas longas são de paintball — esporte de combate em que as pessoas atiram bolinhas com tinta colorida. A pequena, vimos que é uma arma de airsoft, que também é réplica", explicou.

Acontece que, de acordo com o delegado, para a utilização dessas armas "de brinquedo" ainda assim é preciso de um documento de Certificado de Registro (CR). "Até para adquirir como colecionador, a pessoa precisa desse documento", detalhou Fabrício. As três mulheres já foram identificadas pela polícia e serão intimadas para prestar esclarecimentos junto ao órgão, assim como o produtor e o cantor responsáveis pela gravação do videoclipe.

Vamos ouvir a versão de todos eles. O que nos chamou atenção é que ali é um local em que há uma grande disputa de tráfico. São pessoas pagando de traficantes e bandidos em um local que sabemos que é extremamente complicado. Temos que apurar agora essas condutas Delegado Fabrício Dutra

Caso a produtora não tenha todos os documentos e certificados exigidos pelo Exército Brasileiro para portar essas armas, o ato pode ser enquadrado como apologia ao crime, contrabando e até receptação de armas. "Sabemos que são armas de paintball e airsoft mas causou estranheza a polícia. Vemos uma situação como essa e alguns questionamentos precisam ser feitos", completou o delegado.

Ainda não há confirmação se as meninas são maiores de idade, embora a polícia acredite que sim. No entanto, sem essa informação, os rostos delas foram ocultos nesta reportagem, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.

"Parece que são modelos que foram contratadas para o videoclipe. Vamos apurar, intimar, questionar, saber quem é esse Mc. Vamos com calma para entender a conduta de cada um. Estamos vivendo em um mundo em que queremos pregar a paz e nos deparamos com uma situação dessas", concluiu.

Existem várias outras maneiras de fazer um clipe, de divulgar a própria música... Por que escolheram ostentar armas em um morro perigoso? Delegado Fabrício

O QUE DIZ O PRODUTOR DO MC

O produtor de shows do Mc Zangão, Bruno Henrique, informou que não participou da produção do clipe e que só cuida da agenda do artista. Questionado sobre as armas, Bruno afirmou que todas são cenográficas. "São todas de airsofit. Nenhuma de verdade. Aquilo ali é um clipe de um artista, tudo ali é cenográfico", explicou.

Questionado se o armamento possui Certificado de Registro, Bruno não soube responder. Ele disse que se reuniria com a equipe que participou da gravação do videoclipe no final da tarde desta terça-feira (2) e, posteriormente, falaria novamente com a imprensa.

PRODUTOR DO VIDEOCLIPE

A reportagem conversou com Adolfo Andreatt, um dos responsáveis pela empresa que produziu o clipe no morro do Bonfim, em Vitória.

"Fomos gravar um clipe, um vídeo em uma comunidade... Durante a gravação, foram feitas várias fotos. Antes da gente soltar que o clipe vai ser lançado, elas foram divulgadas na internet — o povo está tendo um preconceito de toda a situação. Quem olha uma foto com um monte de arma vai julgar isso mesmo. Hoje vai ser tudo esclarecido, vamos postar uma nota e mostrar para todos o nosso trabalho", declarou.

Avisado sobre a abertura do inquérito pela Denarc, Adolfo diz que a equipe está pronta para esclarecer todas as informações.

Your browser does not support the audio element. Gravação de clipe com uso de armas em Vitória vira caso de polícia

Nota oficial

Em resposta à publicação feita hoje pela mídia, informamos tratar-se de uma proposta artística e cultural da realidade de algumas comunidades brasileiras, e os objetos usados no clipe são para jogos e entretenimento conhecidos como jogos de airsoft e paintball.