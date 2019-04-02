Gravação de clipe com uso de armas em Vitória vira caso de polícia

Imagens de mulheres ostentando armas no morro do Bonfim, em Vitória, estão circulando pela internet e chamaram a atenção do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) nesta terça-feira (2). A reportagem do Gazeta Online conversou com o delegado Fabrício Dutra, titular do departamento, que declarou que os envolvidos serão intimados para prestar esclarecimentos — e um inquérito de investigação será aberto para apurar o caso.
"Nós recebemos pedaços de vídeo que mostram mulheres dançando com armas no bolso e na cintura; inicialmente, conseguimos perceber que duas armas longas são de paintball — esporte de combate em que as pessoas atiram bolinhas com tinta colorida. A pequena, vimos que é uma arma de airsoft, que também é réplica", explicou.
Acontece que, de acordo com o delegado, para a utilização dessas armas "de brinquedo" ainda assim é preciso de um documento de Certificado de Registro (CR). "Até para adquirir como colecionador, a pessoa precisa desse documento", detalhou Fabrício. As três mulheres já foram identificadas pela polícia e serão intimadas para prestar esclarecimentos junto ao órgão, assim como o produtor e o cantor responsáveis pela gravação do videoclipe.
Vamos ouvir a versão de todos eles. O que nos chamou atenção é que ali é um local em que há uma grande disputa de tráfico. São pessoas pagando de traficantes e bandidos em um local que sabemos que é extremamente complicado. Temos que apurar agora essas condutas
Caso a produtora não tenha todos os documentos e certificados exigidos pelo Exército Brasileiro para portar essas armas, o ato pode ser enquadrado como apologia ao crime, contrabando e até receptação de armas. "Sabemos que são armas de paintball e airsoft mas causou estranheza a polícia. Vemos uma situação como essa e alguns questionamentos precisam ser feitos", completou o delegado.
Ainda não há confirmação se as meninas são maiores de idade, embora a polícia acredite que sim. No entanto, sem essa informação, os rostos delas foram ocultos nesta reportagem, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
"Parece que são modelos que foram contratadas para o videoclipe. Vamos apurar, intimar, questionar, saber quem é esse Mc. Vamos com calma para entender a conduta de cada um. Estamos vivendo em um mundo em que queremos pregar a paz e nos deparamos com uma situação dessas", concluiu.
Existem várias outras maneiras de fazer um clipe, de divulgar a própria música... Por que escolheram ostentar armas em um morro perigoso?
O QUE DIZ O PRODUTOR DO MC
O produtor de shows do Mc Zangão, Bruno Henrique, informou que não participou da produção do clipe e que só cuida da agenda do artista. Questionado sobre as armas, Bruno afirmou que todas são cenográficas. "São todas de airsofit. Nenhuma de verdade. Aquilo ali é um clipe de um artista, tudo ali é cenográfico", explicou.
Questionado se o armamento possui Certificado de Registro, Bruno não soube responder. Ele disse que se reuniria com a equipe que participou da gravação do videoclipe no final da tarde desta terça-feira (2) e, posteriormente, falaria novamente com a imprensa.
PRODUTOR DO VIDEOCLIPE
A reportagem conversou com Adolfo Andreatt, um dos responsáveis pela empresa que produziu o clipe no morro do Bonfim, em Vitória.
"Fomos gravar um clipe, um vídeo em uma comunidade... Durante a gravação, foram feitas várias fotos. Antes da gente soltar que o clipe vai ser lançado, elas foram divulgadas na internet — o povo está tendo um preconceito de toda a situação. Quem olha uma foto com um monte de arma vai julgar isso mesmo. Hoje vai ser tudo esclarecido, vamos postar uma nota e mostrar para todos o nosso trabalho", declarou.
Avisado sobre a abertura do inquérito pela Denarc, Adolfo diz que a equipe está pronta para esclarecer todas as informações.
Gravação de clipe com uso de armas em Vitória vira caso de polícia
Nota oficial
Em resposta à publicação feita hoje pela mídia, informamos tratar-se de uma proposta artística e cultural da realidade de algumas comunidades brasileiras, e os objetos usados no clipe são para jogos e entretenimento conhecidos como jogos de airsoft e paintball.
Trata-se de um trabalho cultural e que não tem o intuito de fazer nenhuma vinculação ou apologia ao uso de armas ou crimes.