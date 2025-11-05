Golpistas se passam por membros de facção e ameaçam comerciantes no ES

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:59
Após vinte pessoas serem presas em uma operação contra um grupo ligado ao Comando Vermelho no Espírito Santo, criminosos vêm se aproveitando da repercussão da ação deflagrada nesta quarta-feira (5) para aplicar golpes em comerciantes e moradores de Fundão.
De acordo com o titular da Delegacia de Polícia do município, delegado Leandro Sperandio, estelionatários estão entrando em contato com comerciantes locais, por telefone, e se passando por integrantes de grupos criminosos.
O que eles alegam, durante as ligações, é que a facção teria tido prejuízos em razão da operação Fim da Linha, e como forma de compensação, exigem pagamentos via PIX.
“O que está acontecendo é um golpe antigo, praticado por outro grupo criminoso que tenta se aproveitar da situação. É importante reforçar que a operação desarticulou o grupo que atuava na cidade e a situação está controlada. Não há qualquer facção extorquindo ou ameaçando comerciantes de Fundão”, destacou o delegado.
Diante da situação, a Polícia Civil orientou que nenhum valor seja transferido e que as vítimas registrem o caso por meio do boletim de ocorrência. On-line disponível no site delegaciaonline.sesp.es.gov.br, ou presencialmente na Delegacia de Polícia de Fundão.
O objetivo da Operação Fim da Linha, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (5) em Fundão, Serra, Vila Velha e Colatina, era cumprir 35 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa que se intitula "Tropa da França" e é ligada à facção Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro.
"A operação atinge toda a hierarquia criminosa do tráfico de drogas em Fundão, alcançando desde os integrantes que atuavam na função de vapor, responsáveis pela venda a varejo, até escoltas, gerentes, chefes e o líder maior do grupo criminoso. Essa é a terceira fase da Operação ‘Fim da Linha’, que começou em abril, quando apreendemos drogas e armas escondidas em uma área de mata", declarou o delegado Fabrício Dutra, superintendente de Polícia Regional Norte.
As investigações apontaram que a "Tropa da França" tem base em Fundão e ramificações na Serra. As outras cidades alvos da ação são locais onde os suspeitos se escondiam.
Além de atuar no tráfico, o grupo tinha outra missão. "Esses indivíduos, através da facção Comando Vermelho, determinaram que agentes públicos fossem assassinados e denunciados de maneira fraudulenta na Corregedoria. A resposta está sendo dada agora com esse trabalho", afirmou o delegado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o