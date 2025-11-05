Home
Golpistas se passam por membros de facção e ameaçam comerciantes no ES

Após operação mirando grupo ligado ao Comando Vermelho, estelionatários ligam e exigem transferências via PIX para compensar os prejuízos sofridos em decorrência da ação policial

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:59

Polícia Civil deflagra 3ª fase da Operação “Fim da Linha” em Fundão
Polícia Civil deflagra 3ª fase da Operação “Fim da Linha” em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Após vinte pessoas serem presas em uma operação contra um grupo ligado ao Comando Vermelho no Espírito Santo, criminosos vêm se aproveitando da repercussão da ação deflagrada nesta quarta-feira (5) para aplicar golpes em comerciantes e moradores de Fundão.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia do município, delegado Leandro Sperandio, estelionatários estão entrando em contato com comerciantes locais, por telefone, e se passando por integrantes de grupos criminosos.

O que eles alegam, durante as ligações, é que a facção teria tido prejuízos em razão da operação Fim da Linha, e como forma de compensação, exigem pagamentos via PIX.

“O que está acontecendo é um golpe antigo, praticado por outro grupo criminoso que tenta se aproveitar da situação. É importante reforçar que a operação desarticulou o grupo que atuava na cidade e a situação está controlada. Não há qualquer facção extorquindo ou ameaçando comerciantes de Fundão”, destacou o delegado.

Diante da situação, a Polícia Civil orientou que nenhum valor seja transferido e que as vítimas registrem o caso por meio do boletim de ocorrência. On-line disponível no site delegaciaonline.sesp.es.gov.br, ou presencialmente na Delegacia de Polícia de Fundão.

"Fim da linha"

 O objetivo da Operação Fim da Linha, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (5) em Fundão, Serra, Vila Velha e Colatina, era cumprir 35 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa que se intitula "Tropa da França" e é ligada à facção Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro.

"A operação atinge toda a hierarquia criminosa do tráfico de drogas em Fundão, alcançando desde os integrantes que atuavam na função de vapor, responsáveis pela venda a varejo, até escoltas, gerentes, chefes e o líder maior do grupo criminoso. Essa é a terceira fase da Operação ‘Fim da Linha’, que começou em abril, quando apreendemos drogas e armas escondidas em uma área de mata", declarou o delegado Fabrício Dutra, superintendente de Polícia Regional Norte.

As investigações apontaram que a "Tropa da França" tem base em Fundão e ramificações na Serra. As outras cidades alvos da ação são locais onde os suspeitos se escondiam.

Além de atuar no tráfico, o grupo tinha outra missão. "Esses indivíduos, através da facção Comando Vermelho, determinaram que agentes públicos fossem assassinados e denunciados de maneira fraudulenta na Corregedoria. A resposta está sendo dada agora com esse trabalho", afirmou o delegado.

