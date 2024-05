Golpe em compradores de armas: criminosos do ES planejavam roubar banco

Líder tentava conseguir comparsas em grupos ligados à facção criminosa para quem vendia dados de agentes de segurança vítimas de golpe em loja falsa de venda de armamento

Homero Vieira de Almeida, que coordenava um grupo criminoso que aplicava golpes em pessoas interessadas em comprar armas de fogo e obter o porte de armas, planejava o assalto a um banco do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) na tarde desta quarta-feira (08), após a conclusão das investigações da Operação Apate pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Preso desde 29 de fevereiro, Almeida se passava por representante de duas marcas italianas de armas de fogo e chegou a criar um site para a loja falsa, por meio do qual simulava a venda de armas e acessórios a agentes de segurança, colecionadores, CACs, entre outros. Além disso, ele propunha ajudar quem tivesse interesse em obter o porte de arma, conforme explicou o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) na época da investigação, delegado Alan Andrade.

Tudo não passava de uma fraude e nenhum produto foi entregue. Além disso, os dados dos compradores foram utilizados para outros fins, inclusive para contratação de empréstimos. Nos casos dos agentes de segurança, as informações eram destinadas, também, a outros grupos criminosos.

“Quando ele simulava essas vendas, os policiais encaminhavam fotocópias em imagens digitalizadas das carteiras funcionais. A gente pegou lá 30, 40 policiais mandando foto de carteira funcional. Ele vendia essas fotos num grupo do PCC, dizendo: ‘tenho informações de agentes de segurança, tenho os endereços deles, tenho todos os documentos deles, o que vocês quiserem saber eu tenho aqui’.”

Investigações começaram após tentativa de saque

No final de 2023, a Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) foi acionada por uma instituição bancária de Campo Grande, em Cariacica, após Homero Vieira de Almeida e Diego Conceição Diodato – um de seus laranjas – tentarem sacar uma soma suspeita.

Diego foi ouvido e liberado e as investigações tiveram início.

Homero foi preso no final de fevereiro, na Rodovia do Sol, voltando de casa em um veículo Land Rover. Com ele foram apreendidos celulares, cartões de crédito e números em nome da esposa dele.