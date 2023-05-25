Gerente comercial é flagrado pela PF com conteúdo sexual de crianças em Santa Maria de Jetibá

Material apreendido na casa do suspeito, em Santa Maria de Jetibá, nesta quinta-feira (25) Crédito: Divulgação Polícia Federal

Um gerente comercial de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Federal , na manhã desta quinta-feira (25), em Santa Maria de Jetibá , na Operação Observante III. A ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos visa a combater a posse e difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças pela internet.

A operação contou com a participação de cinco policiais federais para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, o jovem foi preso em flagrante e seus equipamentos de mídia foram apreendidos.

A prisão ocorreu porque, no transcorrer do cumprimento do mandado de busca, após varredura nas mídias encontradas no seu domicílio, policiais encontraram arquivos contendo imagens de exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes. Essa conduta configura crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O material apreendido será submetido à perícia para elaboração de laudo e identificação de outros eventuais envolvidos.