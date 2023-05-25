Gerente comercial é flagrado pela PF com conteúdo sexual de crianças em Santa Maria de Jetibá

Um gerente comercial de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (25), em Santa Maria de Jetibá, na Operação Observante III. A ação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos visa a combater a posse e difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças pela internet.
A operação contou com a participação de cinco policiais federais para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, o jovem foi preso em flagrante e seus equipamentos de mídia foram apreendidos.
A prisão ocorreu porque, no transcorrer do cumprimento do mandado de busca, após varredura nas mídias encontradas no seu domicílio, policiais encontraram arquivos contendo imagens de exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes. Essa conduta configura crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O material apreendido será submetido à perícia para elaboração de laudo e identificação de outros eventuais envolvidos.
O investigado responderá pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, com pena de dois a seis anos de reclusão e por posse de arquivos, no caso de flagrante, quando do cumprimento da busca, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão.