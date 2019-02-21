Gasolina chegou a atingir motorista antes de ônibus ser incendiado

Policiais militares localizaram um dos veículos, na Serra. O carro, um Corsa azul, foi encontrado abandonado no bairro Parque das Gaivotas, região perto de Nova Almeida, onde o ônibus foi incendiado.

O veículo foi localizado quase duas horas depois do crime e estava com a placa de outro automóvel. O motorista e a cobradora reconheceram o carro ainda de madrugada. O veículo está na 3°Delegacia Regional, na Serra.

O veículo estava voltando para a garagem. Apenas o motorista e a cobradora estavam nele. Em depoimento, o motorista, de 33 anos, disse que os criminosos estavam com um galão de gasolina e começaram a jogar o combustível no carro antes mesmo dos rodoviários descerem, tanto que a gasolina chegou a atingir o motorista. No entanto, ninguém se feriu.