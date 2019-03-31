Fuzis 762 e drogas são apreendidos em escadaria de Vitória

31/03/2019 - Dois fuzis e munições calibre 762 foram apreendidos em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A polícia aprendeu dois fuzis calibre 762 na noite desse sábado (30), no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido, explica o Ciodes.

Os militares informaram que realizavam patrulhamento no bairro quando avistaram bandidos armados na escadaria Elisio Gonçalves, região conhecida como Morro do Macaco. Ao perceber a presença dos policiais, os criminosos atiraram.