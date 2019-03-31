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POLÍCIA

Fuzis 762 e drogas são apreendidos em escadaria de Vitória

Policiais chegaram a trocar tiros com os bandidos, mas ninguém foi preso

Publicado em 

31 mar 2019 às 13:00

Publicado em 31 de Março de 2019 às 13:00

31/03/2019 - Dois fuzis e munições calibre 762 foram apreendidos em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A polícia aprendeu dois fuzis calibre 762 na noite desse sábado (30), no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido, explica o Ciodes.
Os militares informaram que realizavam patrulhamento no bairro quando avistaram bandidos armados na escadaria Elisio Gonçalves, região conhecida como Morro do Macaco. Ao perceber a presença dos policiais, os criminosos atiraram.
Segundo o boletim de ocorrência, os PMs revidaram, mas ninguém foi preso. Na fuga, os criminosos abandonaram os dois fuzis, 21 pinos de cocaína, balança de precisão, quatro carregadores e munições calibre 762. O material foi aprendido e encaminhado para a 1ª Delegacia Regional em Vitória.

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