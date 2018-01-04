Furto de transformador deixa comunidades sem água em Itapemirim

Segundo nota emitida pelo Saae, não há previsão de retorno do abastecimento Crédito: Divulgação

O furto de equipamentos elétricos no sistema de captação de água do Rio Itapemirim, no interior de Itapemirim, deixou o abastecimento de água prejudicado nesta quarta-feira (03). O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itapemirim reparou o dano e o serviço deve ser normalizado até esta quinta-feira (4).

De acordo com o diretor geral do Saae, Marco Antônio de Souza Carneiro, o furto nos equipamentos que ficam em um poste de alta tensão foi descoberto nesta manhã, quando um funcionário foi ao local. Levaram um transformador, um inversor de frequência e cabos. Estavam a uma altura de mais de 16 metros, conta.

O problema paralisou o abastecimento e afetou centenas de famílias das comunidades de Safra e São João da Lancha, que pertence a Cachoeiro de Itapemirim.