Furto a loja em Vila Velha: 10 bikes elétricas são recuperadas e 6 suspeitos detidos

Ação policial no bairro Jabaeté resultou na localização de parte das bicicletas levadas por grupo que invadiu uma loja na Praia da Costa na madrugada desta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de junho de 2025 às 19:41

Uma operação realizada na tarde desta quinta-feira (26), horas após um grupo com cerca de 20 criminosos invadir uma loja e furtar 12 bicicletas elétricas na Praia da Costa, em Vila Velha (vídeo acima), resultou em mais quatro bikes recuperadas e seis suspeitos detidos. A ação, coordenada pela Guarda Municipal e a Polícia Militar, ocorreu no bairro Residencial Jabaeté, mesmo município. >

Durante a manhã, um dos veículos furtados foi recuperado ainda nas proximidades da loja invadida, e a Polícia Militar divulgou que havia recuperou outras cinco bicicletas elétricas furtadas do estabelecimento, também na região de Jabaeté. Com as apreendidas na ação à tarde, já são dez bikes recuperadas. >

O crime aconteceu durante a madrugada, quando ao menos 20 indivíduos invadiram a Celeiro Bike Shop, que fica na Avenida Champagnat, e furtaram as 12 bicicletas elétricas, avaliadas em aproximadamente R$ 144 mil no total. Imagens de câmeras de segurança mostram que, em uma ação que durou segundos, os criminosos arrombam a entrada do estabelecimento e levaram os veículos em direção à rua. Os suspeitos usavam bonés e capuzes para esconder o rosto.>

Bicicletas elétricas roubadas na Praia da Costa Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ação durante a manhã

Uma das bicicletas levadas foi localizada pouco tempo depois, abandonada em uma rua próxima à loja. Ainda conforme a Polícia Militar, o gerente da Celeiro Bike Shop relatou aos militares que notou a falta de pelo menos 12 bicicletas.>

Ainda durante a madrugada, equipes da Polícia Militar recuperaram outras cinco bicicletas na região da Grande Terra Vermelha, também em Vila Velha. Um adolescente de 15 anos foi apreendido no bairro Jabaeté e confessou ter participado da invasão.>

A Polícia Civil informa que o adolescente, de 15 anos, conduzido à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. O caso seguirá sob investigação.>

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, uma das bicicletas elétricas já havida sido vendida a uma técnica de enfermagem, que deixou o veículo na loja para a instalação um acessório. Apesar do susto quando soube do furto, o estabelecimento informou que vai dar um produto novo à cliente. A loja também não deve ficar no prejuízo já que possui seguro, segundo um funcionário que não quis se identificar. >

