Foragido de MG por estupro é preso em Guarapari com material pornográfico

Homem de 37 anos era procurado em Minas Gerais; celulares, pendrives e CPU foram apreendidos no imóvel onde o foragido foi localizado

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:13

A ação foi realizada no bairro São Gabriel, em Guarapari
A ação foi realizada no bairro São Gabriel, em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 37 anos, foragido de Minas Gerais pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta quarta-feira (27) no bairro São Gabriel, em Guarapari. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Guarapari, com apoio da 5ª Delegacia Regional e da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO). O nome dele não foi divulgado.

De acordo com o delegado Rafael Nossa Gobbi, titular da DPCAI, a prisão aconteceu após informações repassadas pela inteligência da Polícia Militar mineira. “Recebemos informações de que um indivíduo, com mandado de prisão preventiva em aberto, estava residindo em Guarapari. O suspeito chegou a trabalhar em uma padaria no Centro da cidade”, contou o delegado.

Durante a operação, os policiais apreenderam diversos materiais de caráter pornográfico. “Em um celular que estava ligado havia vídeos de caráter pornográfico, incluindo conteúdos envolvendo adolescentes. Chamou atenção devido à natureza do mandado, que é pelo crime de estupro de vulnerável”, destacou Gobbi.

Além do celular, foram apreendidos sete pendrives, dois outros aparelhos e uma CPU, todos encaminhados ao Departamento de Criminalística da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) para análise. A equipe também identificou pesquisas em redes sociais relacionadas a pornografia infantil. “A quantidade de dispositivos encontrados é incomum e reforça a gravidade da situação, evidenciando a necessidade de investigação detalhada do conteúdo armazenado”, disse o delegado.

O homem foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari e segue à disposição da Justiça.

