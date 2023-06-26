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Em Central Carapina

Filho agride a própria mãe após ser impedido de comprar drogas na Serra

Mulher sofreu golpes nas costas com pedaços de madeira; detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2023 às 16:24

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 16:24

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta
Um homem de 29 anos foi preso na tarde do último domingo (25) por agredir a própria mãe com pedaços de madeira no bairro Central Carapina, na Serra. O caso aconteceu após a mulher impedir o filho de sair de casa para comprar drogas. Ela foi ferida com golpes nas costas.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local com a denúncia de violência doméstica, o homem apresentava dificuldades para se comunicar devido a um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu no passado. 
Apesar das dificuldades, conforme as informações do boletim, o homem demonstrava consciência do que estava ocorrendo.
Os policiais, então, fizeram uma consulta no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e localizaram um mandado de prisão expedido no dia 15 de junho de 2023 pelo crime de roubo, expedido pela 7ª Vara Criminal de Vitória
Ainda conforme o boletim, apesar dos ferimentos, a mulher não precisou de atendimento médico.
O homem foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações da repórter Viviann Barcelos, do g1 ES

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