Homem fica ferido ao tentar apagar fogo em fritadeira com água em Guaçuí

Um homem ficou ferido com queimaduras de primeiro grau ao tentar conter um incêndio em uma fritadeira com óleo, dentro de uma casa em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espirito Santo, na tarde de segunda-feira (18).





Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tentou apagar as chamas utilizando água, o que provocou o aumento do fogo devido ao contato com o óleo superaquecido. Ainda de acordo com a corporação, o homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao pronto-socorro do município. Apesar do susto, ele está bem.





O incêndio causou danos na cozinha do imóvel, atingindo inclusive o forro do teto, que chegou a derreter por causa do calor.





O Corpo de Bombeiros reforça que, em casos de incêndio envolvendo óleo, nunca se deve utilizar água. A orientação é desligar a fonte de calor, se possível, abafar as chamas com uma tampa metálica ou pano úmido e acionar imediatamente a corporação.