Fiel é agarrada por homem em banheiro de igreja na Serra

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um homem foi preso após tentar agarrar uma adolescente de 16 anos dentro do banheiro de uma igreja, na Serra . O caso aconteceu no bairro Feu Rosa, na noite desta terça-feira (20). Ele foi autuado por constrangimento ilegal e encaminhado para o presídio.

De acordo com informações enviadas pela Polícia Militar , uma equipe fazia patrulhamento no bairro Feu Rosa na noite desta terça (20), quando foi abordada por um homem dizendo que sua filha tinha sofrido uma tentativa de estupro dentro do banheiro de uma igreja do bairro.

“Imediatamente, a equipe foi ao local juntamente com o pai da vítima. Na igreja, o suspeito já estava imobilizado pelos frequentadores do local. Uma testemunha disse que impediu o indivíduo de dar continuidade ao ato contra a vítima”, disse a PM, em nota.

A vítima, que estava muito abalada, contou aos policiais que foi ao banheiro e, ao tentar fechar a porta, foi surpreendida pelo suspeito, que a agarrou pelos braços e a empurrou contra a parede. Neste momento, um homem apareceu e impediu que as agressões continuassem.