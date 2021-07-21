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Suspeito preso

Fiel é agarrada por homem em banheiro de igreja na Serra

O caso aconteceu no bairro Feu Rosa. O suspeito foi autuado por constrangimento ilegal e encaminhado para o presídio. A vítima tem 16 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2021 às 11:11

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 11:11

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi preso após tentar agarrar uma adolescente de 16 anos dentro do banheiro de uma igreja, na Serra. O caso aconteceu no bairro Feu Rosa, na noite desta terça-feira (20). Ele foi autuado por constrangimento ilegal e encaminhado para o presídio.
De acordo com informações enviadas pela Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento no bairro Feu Rosa na noite desta terça (20), quando foi abordada por um homem dizendo que sua filha tinha sofrido uma tentativa de estupro dentro do banheiro de uma igreja do bairro.
“Imediatamente, a equipe foi ao local juntamente com o pai da vítima. Na igreja, o suspeito já estava imobilizado pelos frequentadores do local. Uma testemunha disse que impediu o indivíduo de dar continuidade ao ato contra a vítima”, disse a PM, em nota.

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A vítima, que estava muito abalada, contou aos policiais que foi ao banheiro e, ao tentar fechar a porta, foi surpreendida pelo suspeito, que a agarrou pelos braços e a empurrou contra a parede. Neste momento, um homem apareceu e impediu que as agressões continuassem.
O suspeito foi preso e encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado por constrangimento ilegal e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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