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Registro falso

Falso veterinário é preso após denúncia de sequela em animal no ES

Na casa do suspeito a polícia encontrou anestésicos de uso controlado e restrito para médicos veterinários, instrumentos cirúrgicos, receitas e cartões de vacina com carimbos e assinaturas dele

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 09:58

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 out 2019 às 09:58
Material apreendido na casa de suspeito de se passar por veterinário Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Falso veterinário é preso após denúncia de sequela em animal no ES
Um homem que se passava por veterinário foi preso nesta terça-feira (08) no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. As investigações tiveram início após uma denúncia da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa de que um animal atendido pelo falso médico teria sofrido sequelas decorrentes do tratamento aplicado.
A denúncia resultou em um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa do suspeito na manhã desta terça (08). Lá foram apreendidos anestésicos de uso controlado e restrito para médicos veterinários, instrumentos cirúrgicos, receitas e cartões de vacina com carimbos e assinaturas do suspeito, que identificavam o indivíduo como médico veterinário, com registro no conselho de classe do Rio Grande do Norte.
> Professor suspeito de matar cachorro em São Mateus é indiciado
No entanto, o registro é falso, segundo a polícia. As buscas foram acompanhadas pelos fiscais do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).
O suspeito foi autuado em flagrante por crime de falsidade ideológica. Ainda serão investigados outros crimes, como maus-tratos e exercício ilegal da profissão. De acordo com a Polícia, o suspeito confirmou, em depoimento, que realizava atendimentos se apresentando como médico veterinário há cerca de três meses, e que não tinha consultório. As consultas ocorriam nas casas dos pacientes.

Orientações

Segundo o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, os donos de animais de estimação precisam ter atenção quando precisarem de atendimento médico para os bichos.
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"Sempre que levar seu pet a um atendimento médico, é importante solicitar o registro do profissional e, principalmente, confirmar a veracidade do registro junto ao conselho de classe. Em caso de suspeita, o tutor do animal deve prestar uma queixa diretamente ao conselho e, se houver confirmação de prática ilegal, registrar o Boletim de Ocorrência em qualquer delegacia", disse.

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