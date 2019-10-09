Material apreendido na casa de suspeito de se passar por veterinário Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Falso veterinário é preso após denúncia de sequela em animal no ES

Um homem que se passava por veterinário foi preso nesta terça-feira (08) no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. As investigações tiveram início após uma denúncia da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa de que um animal atendido pelo falso médico teria sofrido sequelas decorrentes do tratamento aplicado.

A denúncia resultou em um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa do suspeito na manhã desta terça (08). Lá foram apreendidos anestésicos de uso controlado e restrito para médicos veterinários, instrumentos cirúrgicos, receitas e cartões de vacina com carimbos e assinaturas do suspeito, que identificavam o indivíduo como médico veterinário, com registro no conselho de classe do Rio Grande do Norte.

No entanto, o registro é falso, segundo a polícia. As buscas foram acompanhadas pelos fiscais do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

O suspeito foi autuado em flagrante por crime de falsidade ideológica. Ainda serão investigados outros crimes, como maus-tratos e exercício ilegal da profissão. De acordo com a Polícia, o suspeito confirmou, em depoimento, que realizava atendimentos se apresentando como médico veterinário há cerca de três meses, e que não tinha consultório. As consultas ocorriam nas casas dos pacientes.

Orientações

Segundo o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, os donos de animais de estimação precisam ter atenção quando precisarem de atendimento médico para os bichos.