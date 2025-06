Estelionato e tráfico

Ex-PM é preso por tráfico de drogas e uso de RG falso em Vila Velha

José Nilton Segatto Carvalho atuou na Polícia Militar de 1987 a 1993; ele foi condenado por crimes relacionados a tráfico de drogas em processo que tramita desde 2008

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de junho de 2025 às 11:43

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um ex-policial militar de 59 anos condenado por tráfico de drogas foi preso na noite de segunda-feira (16), em Vila Velha, durante uma abordagem da Polícia Militar na Rodovia do Sol (ES 060), no bairro Riviera da Barra. José Nilton Segatto Carvalho era considerado foragido desde abril de 2023, quando a Justiça expediu um mandado de prisão contra ele. >

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a prisão aconteceu após denúncias apontarem que José Nilton estaria em um veículo trafegando na rodovia. Os militares localizaram uma picape branca, Mitsubishi L200, com as características informadas, e realizaram a abordagem com apoio de outras viaturas.>

No veículo estavam José Nilton com a esposa, o filho e a nora dele. Após consulta, os militares constataram que nenhum deles tinha pendências com a Justiça e liberaram os familiares do homem. A PM afirmou que, durante a abordagem, o ex-policial militar apresentou um documento de identidade falso, em nome de "Nilton Segatto Machado". A farsa foi descoberta após a checagem da corporação e o homem admitiu sua verdadeira identidade, afirmando, conforme descrito pelos policiais na ocorrência: "A casa caiu, sou eu mesmo".>

Consta no Portal da Transparência do Governo do Espírito Santo que José Nilton atuou na Polícia Militar de 1987 a 1993, quando foi desligado da corporação. Ele foi condenado por crimes relacionados ao tráfico de drogas, em um processo que tramita desde 2008. Após a abordagem, ele foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. >

>

A Polícia Civil informou que José Nilton Segatto Carvalho, de 59 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, e cumpriu um mandado de prisão por tráfico de drogas em aberto contra ele, expedido pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. >

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), José Nilton já havia sido preso em 27 de julho de 2015 pelos crimes de tráfico de drogas e estelionato (artigos 33 da Lei 11.343/06 e 171 do Código Penal Brasileiro), mas foi solto em 13 de agosto de 2015 por meio de alvará expedido pela Justiça. >

A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de José Nilton Segatto Carvalho, e deixa este espaço em aberto para um posicionamento. >

