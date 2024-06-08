Ex-PM acusado de matar Maria Nilce morre em prisão domiciliar no ES

Ex-PM Cezar Narciso de Souza (em destaque), apontado como um dos executores de Maria Nilce Crédito: Montagem A Gazeta

A pasta informou que a morte se deu por causas naturais (quando o motivo do óbito não é conhecido). A Sejus ainda esclareceu que "monitora a assistência médica ao preso domiciliar, porém, é o detento, ou sua família, o responsável pelo tratamento adequado fora do cárcere".

Prisão em 2022

O ex-policial militar Cezar Narciso de Souza havia sido condenado definitivamente em 2018. Na época, segundo a Polícia Federal, havia indícios de que ele poderia estar escondido na Bahia , em uma propriedade rural do noroeste capixaba ou no sudeste mineiro.

vídeo acima) e encaminhado ao sistema penitenciário estadual. Após meses de investigação, surgiu a informação de que ele estaria morando no bairro São Diogo, na Serra . No dia 28, integrantes da força-tarefa foram até o local e cumpriram o mandado de prisão. Cezar Narciso foi levado para a Superintendência da PF () e encaminhado ao sistema penitenciário estadual.

"Parte da justiça sendo feita"

À época, em entrevista à reportagem de A Gazeta, o filho de Maria Nilce, Juca Magalhães, comentou sobre a prisão. "Foi uma investigação que deixou uma frustração muito grande para a família porque os verdadeiros mandantes, as pessoas que estavam por trás do crime, nunca foram apontados. Mas, com a prisão do Narciso acredito que parte da justiça está sendo feita, evidentemente. Eu assisti à condenação dele, quando houve o julgamento eu estava lá", desabafou.

Maria Nilce dos Santos Magalhães

O crime

Maria Nilce foi morta com três tiros no dia 5 de julho de 1989, quando chegava a uma academia na Praia do Canto, em Vitória. Seis pessoas foram indiciadas pelo crime, e cinco condenadas.

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil , mas em setembro daquele ano foram transferidas pela Polícia Federal. O motivo era alcançar uma apuração isenta, visto que havia pessoas da área de segurança do Estado envolvidas no crime.

De acordo com as informações da Polícia Federal, a motivação do crime seria, conforme divulgado na época, o conteúdo das matérias que Maria Nilce escrevia no antigo Jornal da Cidade, onde denunciava o tráfico de drogas e os envolvidos nessa modalidade de crime.

As investigações apontaram como mandante o empresário José Andreatta, que teria contratado o ex-policial civil Romualdo Eustáquio Luz Faria, o Japonês. Este, por sua vez, teria subcontratado dois pistoleiros para a execução: José Sasso e ex-PM Cezar Narciso de Souza.

A dupla de executores teria fugido com o auxílio do piloto de avião Marcos Egydio Costa e do também policial civil Charles Roberto Lisboa.

José Sasso morreu envenenado na cadeia e Marcos Egydio foi assassinado em Jacaraípe. Andreatta, Japonês, Lisboa e Narciso foram condenados, respectivamente, a 24, 15, 17 e 19 anos de reclusão. De todos eles, o único que nunca havia cumprido pena até o momento era Cezar Narciso de Souza.

Série "Crimes Brutais"

Assassinato de Maria Nilce fez parte de série de reportagens de A Gazeta Crédito: Arte | A Gazeta

Em 2020, A Gazeta relembrou o assassinato de Maria Nilce durante a série de reportagem “Crimes brutais”, com casos de polícia que marcaram a história do Espírito Santo. Reveja produções:

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