Ex-capa da Playboy deixa presídio no ES e está a caminho de Brasília

De acordo com a Sejus, a modelo deixou o presídio às 11h30 acompanhada por equipe de Brasília. Flávia segue agora para o Distrito Federal, e o andamento do caso ficará a cargo da Justiça de Brasília. Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), ela será monitorada por meio de tornozeleira eletrônica.

Flavia foi detida, em julho, no saguão de um hotel de luxo de frente para a Praia de Camburi, em Vitória, e contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A Polícia Civil do Espírito Santo encontrou uma pequena quantidade de maconha para uso próprio, uma cédula de dólar utilizada para o consumo de cocaína e R$ 325 em espécie com ela. Além disso, um celular também foi apreendido.