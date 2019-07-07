Estudante que morreu em acidente na Serra queria ser missionária

Rayanne Araújo Pitombo, 19 anos, que morreu em um acidente em Carapina neste sábado (6) Crédito: Arquivo pessoal

missionária da igreja que frequentava. “Ela queria rodar o mundo, se compadecia das pessoas e conhecia a Palavra e os princípios. Era uma pessoa de família”, descreveu o pai da universitária, o empresário Robson Gonçalves Pitombo, 52 anos. A estudante de Administração, Rayanne Araújo Pitombo, 19, era o orgulho do pai e visava serda igreja que frequentava. “Ela queria rodar o mundo, se compadecia das pessoas e conhecia a Palavra e os princípios. Era uma pessoa de família”, descreveu o pai da, o empresário Robson Gonçalves Pitombo, 52 anos.

Ela é uma das três vítimas do acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta carregada de abóboras que aconteceu na noite deste sábado (6), em Carapina, na Serra.

Ele e a esposa compareceram no DML para fazer os trâmites para liberação do corpo da filha para o velório. Abatido com a perda da filha, Robson disse que a havia falado com a filha no sábado. “Ela trabalhava em uma ótica. Falou que ia para a casa de uma amiga, onde passaria a noite, e que nós conhecíamos a família. Porém, como estava na casa da avó após o trabalho, decidiu sair com outra amiga e aconteceu essa fatalidade. Como Jó fala ‘Deus deu, Deus tira’”, desabafou o pai.

As outras duas vítimas do acidente são o universitário Gabriel Macedo, que era amigo e vizinho do frentista Alexandre de Bazilio Ferreira, 22 anos, também morto na colisão com um caminhão. Os dois moravam em Serra Dourada II, na Serra.