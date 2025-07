Fugiu de blitz

Estudante de medicina é preso ao recusar bafômetro após festa em Colatina

Ruan Victor Colares, de 21 anos, teria fugido da fiscalização em alta velocidade, segundo a PM; corporação disse que na porta do motorista havia uma garrafa de cerveja

Um estudante de medicina de 21 anos foi preso após desrespeitar a ordem de parada em uma fiscalização da Lei Seca e fugir em alta velocidade, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (22). A Polícia Militar afirmou que Ruan Victor Colares – que estava com outras pessoas no veículo – apresentava. Segundo a corporação, na porta do motorista foi encontrada uma garrafa de cerveja. >