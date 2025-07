Bairro Jequitibá

Mulher morre atropelada por ônibus ao atravessar rua em Aracruz

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (23) quando Maria da Penha Nunes Faler, de 68 anos, estava atravessando a rua acompanhada do marido, que não se feriu

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:41

Vítima estava atravessando a rua quando foi atingid Crédito: Montagem com fotos de Redes Sociais e Vitor Recla

Uma mulher de 68 anos morreu atropelada por um ônibus do transporte coletivo no bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando Maria da Penha Nunes Faler estava atravessando a rua acompanhada do marido, que não se feriu. >

A PM informou que há uma faixa de pedestres perto do local do atropelamento, mas Maria da Penha estaria fora dela. Também nas proximidades existe uma subida e uma rotatória, o que pode ter atrapalhado a visibilidade da pedestre e do condutor do coletivo. Conforme a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o motorista e a cobradora do ônibus precisaram de atendimento médico porque ficaram abalados com o ocorrido.>

A empresa Cordial, responsável pelo coletivo, informou que está apurando as causas do acidente e que vai prestar o apoio necessário à família.>

"A empresa lamenta profundamente o ocorrido e está apurando as causas do acidente com a máxima prioridade. Preliminarmente, apurou-se que a vítima atravessava a rua fora da faixa de pedestres, não percebendo a aproximação do ônibus, o que resultou no atropelamento. A empresa solidariza-se com a família da vítima e coloca-se à disposição para prestar toda a assistência necessária diante desta tragédia", disse, em nota.>

>

A Polícia Civil afirmou que a perícia da Polícia Científica foi acionada para o atropelamento com morte, mas explicou que a ocorrência ainda estava em andamento até a publicação desta matéria.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta