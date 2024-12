"Empresários do crime" são presos e veículos de luxo apreendidos no ES

Segundo a investigação, grupo lavava dinheiro do tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e agiotagem "investindo" em empresas à beira da falência

Cinco pessoas suspeitas de lavagem dinheiro do tráfico de drogas, do comércio ilegal de armas e de agiotagem no Espírito Santo foram presas durante a "Operação Desarmonia". A investigação aponta que o grupo agia — nas palavras de autoridade da Polícia Civil — como "empresários do crime" e, em quatro anos, movimentou o equivalente a R$ 40 milhões. Além das prisões, drogas, armas e carros de luxo foram apreendidos por meio de decisões judiciais.

De acordo com a delegada Larissa Lacerda, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), o mecanismo de atuação transformava o dinheiro ilícito em lícito. "A organização criminosa era responsável pela lavagem de dinheiro. Eles agiam como uma espécie de 'empresários do crime'. Estabeleciam sociedades com empresas à beira da falência e transferiam quantias vultuosas, de forma que as transações tivessem aparências lícitas [corretas]. São indivíduos jovens, com idades entre 24 e 39 anos, todos eles empresários que ostentavam vidas de luxo", explicou.