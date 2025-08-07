Crime em Vila Velha

Empresário é condenado a 11 anos de prisão por esfaquear motoboy no ES

Caso aconteceu em 2020; na ocasião, vítima disse que foi atacada porque a entrega de uma pizza demorou

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:09

O empresário Rhuan Carlos Schimid foi condenado a 11 anos e quatro meses de prisão por tentativa de homicídio contra o motoboy Wesley Mendes dos Santos, na última terça-feira (5). O crime ocorreu em 24 de março de 2020, quando a vítima foi entregar uma pizza no prédio de acusado, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Na ocasião, houve uma discussão entre os dois, que terminou em facadas. O motivo, segundo o entregador, teria sido a demora do pedido.

A informação da condenação foi divulgada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O órgão disse que, no julgamento, sustentou a acusação com base em "provas contundentes que levaram à condenação do réu por homicídio qualificado tentado, reconhecendo-se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima".

Motoboy esfaqueado na barriga

O motoboy foi esfaqueado na barriga. À época, ele disse que a motivação foi o atraso na entrega. O prestador de serviço trabalhava em uma pizzaria localizada na Avenida Jair de Andrade, em Itapuã. Ele passou por cirurgia e ficou sete dias internado. Após receber alta, Wesley conversou com a imprensa e falou do desespero por socorro após levar cinco facadas.

"Eu fui ficando sem respirar e tentava parar os carros, mas não vinha viatura e nem nada. Só Deus que me deu força. Eu achei que não fosse aguentar. Ele desceu com a faca na cintura e eu não tinha visto. Ele começou a se alterar e eu perguntei porque ele estava falando daquele jeito comigo. Ele me deu uma porrada na boca, a gente entrou em luta corporal e ele começou a me esfaquear", relatou, na ocasião.

Rhuan Carlos Schimid foi condenado a 11 anos e quatro meses de prisão, em regime inicial fechado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Categoria fez protesto na frente do prédio

O caso teve repercussão e revoltou colegas de trabalho de Wesley, que fizeram um protesto na frente do prédio. A porta de vidro do edifício onde o crime aconteceu foi quebrada.

Qual a versão do empresário?

Cerca de cinco meses após o ocorrido, o empresário conversou com a TV Gazeta e deu a versão dele. Rhuan afirmou que, inicialmente, tentou entrar em contato com o estabelecimento para saber o motivo da demora, não tendo obtido resposta.

"Devido a isso, fiz o pedido em outra pizzaria. Quando eram 22h30, chegou o motoboy da primeira pizza. O porteiro informou que a gente já havia comido outra pizza e que ele podia ir embora e que, devido ao horário, não iríamos querer mais. Ele, inconformado, começou a ligar para o meu telefone. Cheguei lá embaixo, começamos a discutir, ele me empurrou e veio partindo para cima de mim. Nisso, saquei o canivete que eu tinha na cintura, que eu uso para abrir as caixas da minha loja", disse.

O empresário alegou ainda que não foi ele que iniciou a briga. "O motoboy fez um filme meu como se eu fosse um monstro e eu não sou esse tipo de pessoa. Em nenhum momento eu tive a intenção de tirar a vida de alguém. O que eu fiz foi tentar esclarecer o que estava acontecendo e acabei apanhando. Se eu soubesse, não teria nem descido", concluiu.

