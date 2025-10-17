Home
Empresário é apontado como líder de esquema de drogas em marina no ES

Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida em Perocão, Guarapari, em abril deste ano; quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:22

Um empresário do ramo de transportes foi denunciado pelo Ministério Público por liderar um grande esquema de tráfico de drogas em Guarapari, no Espírito Santo. Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida em uma marina de Perocão em abril deste ano e a investigação revelou que os entorpecentes tinham até dispositivos de rastreamento — característica comum em operações de tráfico em larga escala.

O repórter Caique Verli, da TV Gazeta, teve acesso com exclusividade à denúncia do MPES feita após o relatório da Polícia Civil. O documento aponta que o empresário Weyder Siqueira de Andrade, de 45 anos, seria o chefe do grupo criminoso e teria alugado o espaço da marina ao custo mensal de R$ 2,5 mil para armazenar a droga, mantida sob vigilância armada constante.

A investigação também revela que uma lancha era utilizada para o transporte das drogas, principalmente durante a noite, quando havia risco menor de a embarcação ser alvo de fiscalização. Outras três pessoas também foram denunciadas pelo esquema criminoso. São elas:

  • Weyder Siqueira de Andrade, apontado como chefe
  • Luiz Fernando Lúcio Pimentel, contratado para vigiar as drogas
  • Stephon Oliveira de Couto Kalin, contratado para vigiar as drogas
  • Paulo Alexandre Silva Paz, piloto de lancha

Weyder Siqueira de Andrade, Luiz Fernando Lúcio Pimentel, Stephon Oliveira de Couto Kalin
Weyder, Luiz Fernando e Stephon. A imagem de Paulo não foi divulgada Crédito: Reprodução

O suspeito é dono de uma transportadora no Rio Grande do Norte e atua com compras e vendas de caminhões. Em depoimento, o empresário admitiu ter alugado o espaço na marina, mas negou ser o dono da droga. No entanto, a denúncia do MP aponta que ele contratou dois homens para vigiar os entorpecentes e que tinha acesso às câmeras de segurança da marina. Stephon Oliveira de Couto Kalin e Luiz Fernando Lúcio Pimentel foram presos em maio, suspeitos da vigilância armada da cocaína. 

Logo após a apreensão da tonelada de cocaína, Weyder fugiu do Espírito Santo, mas foi preso em 2 de outubro, no Rio Grande do Norte. Carros e uma moto aquática que pertencem ao denunciado foram apreendidos. 

Carros e moto aquática que pertencem a empresário foram apreendidos
Carros e moto aquática que pertencem a empresário foram apreendidos Crédito: Polícia Federal

A reportagem tenta localizar a defesa dos quatro homens denunciados. O espaço segue aberto para posicionamentos.

