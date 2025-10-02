Home
>
Polícia
>
PF prende quatro após apreensão de 1,4 tonelada de cocaína e fuzil no ES

PF prende quatro após apreensão de 1,4 tonelada de cocaína e fuzil no ES

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e oito de busca e apreensão no Sul do Espírito Santo e no Rio Grande do Norte

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:05

Após apreensão de 1,4 tonelada de cocaína e fuzil, PF do ES prende 4 em operação
Após apreensão de 1,4 tonelada de cocaína e fuzil, PF do ES prende 4 em operação Crédito: Divulgação | PFES

Polícia Federal prendeu quatro pessoas durante a Operação Mangue Seco, deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) para combater quadrilha envolvida com o tráfico de drogas. A ação é desdobramento da apreensão de 1,4 tonelada de cocaína e de um fuzil AR-15 com mira telescópica uma marina de Guarapari, em abril deste ano. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte – onde foram apreendidas armas de fogo, munições, valores em espécie e diversos carros de luxo. 

Recomendado para você

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, um de prisão preventiva e oito de busca e apreensão no Sul do Espírito Santo e no Rio Grande do Norte

PF prende quatro após apreensão de 1,4 tonelada de cocaína e fuzil no ES

Mandado de prisão contra o homem de 61 anos, expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, foi cumprido na terça-feira (30)

Avô é preso suspeito de estuprar neta de oito anos em São Mateus

Homem seguia de bicicleta pelo bairro Jardim Santa Rosa quando foi atingido pelo veículo; motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo

Pedreiro morre atropelado por caminhão em Guarapari

Segundo a corporação, após a apreensão da grande quantidade de cocaína e do fuzil em Guarapari, as investigações apontaram a participação direta dos suspeitos na logística da carga apreendida – o que motivou os mandados judiciais, inclusive de restrição de bens.

A Operação Mangue Seco resultou na apreensão de armas de fogo, munições, dinheiro em espécie e carros de luxo utilizados pelo grupo em São José de Mipibu. Segundo a PF, os investigados vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, crimes que podem somar mais de 30 anos de prisão, além de multas.

Operação Mangue Seco

A Polícia Federal explicou que o nome da operação faz referência ao mangue nos fundos da marina, onde os criminosos abandonaram o fuzil durante a fuga em abril deste ano, em Guarapari.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais